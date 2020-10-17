حسام حسن يتابع مباراة الاتحاد والإنتاج الحربي من المدرجات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تشهد مباراة الإنتاج الحربي والإتحاد السكندري حضور حسام حسن المدير الفني الجديد بزعيم الثغر للقاء من مدرجات ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين.


وسيتولى العميد القيادة الفنية للفريق السكندري عقب نهاية المباراة مباشرةً في الوقت الذي سيكون فيه الجهاز على النحو التالي :-


حسام حسن مديرا فنيا،ابراهيم حسن مديرا للكرة، طارق سليمان مدرب عام، عماد المندوه مدرب حراس، حسن مصطفى مدرب، وليد بدر مدير إدارى، دكتور عنان محمد طبيب الفريق.


يُذكر أن الشوط الأول من موقعة الاتحاد والأنتاج الحربي قد إنتهى بتقدم أبناء مختار مختار بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب غنام محمد في الدقيقة الثامنة عشر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسام حسن الدوري المصري الإنتاج الحربي الإتحاد السكندري

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

القبض على فنانة شهيرة.. حفلات سرية وتعاطي مخدرات

منذ ساعتين

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رسالة موسيماني الأخيرة لنجوم الأهلي قبل التوجه لملعب الوداد

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 21 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 19 ساعة

عرض قطري ضخم لضم مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

آخرهم حسام حسن .. 4 مدربين لسموحة في موسم واحد

رسميًا.. حسام حسن مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

06:28 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي