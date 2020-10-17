حسام حسن يتابع مباراة الاتحاد والإنتاج الحربي من المدرجات

تشهد مباراة الإنتاج الحربي والإتحاد السكندري حضور حسام حسن المدير الفني الجديد بزعيم الثغر للقاء من مدرجات ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين.









وسيتولى العميد القيادة الفنية للفريق السكندري عقب نهاية المباراة مباشرةً في الوقت الذي سيكون فيه الجهاز على النحو التالي :-









حسام حسن مديرا فنيا،ابراهيم حسن مديرا للكرة، طارق سليمان مدرب عام، عماد المندوه مدرب حراس، حسن مصطفى مدرب، وليد بدر مدير إدارى، دكتور عنان محمد طبيب الفريق.









يُذكر أن الشوط الأول من موقعة الاتحاد والأنتاج الحربي قد إنتهى بتقدم أبناء مختار مختار بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب غنام محمد في الدقيقة الثامنة عشر.



