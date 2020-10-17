"الأرصاد" تحذر: أمطار على هذه المناطق ابتداءً من الثلاثاء المقبل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن النماذج العددية تشير إلى وجود حالة ماطرة علي شمال الجمهورية تبدأ من يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر لعدة أيام يصاحبها سقوط أمطار علي مناطق تكون مختلفة الشدة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، خلال بيان نشرته على صفحتها على الفيس بوك، بأن النماذج أكدت علي وجود الحالة ولكن لم تتفق علي اماكن سقوط الامطار ولا شدة المطر وكميته وهذا طبيعة النماذج في فصل الخريف بحيث تكون النماذج فيه سريعة التغير اعتمادا علي طبيعة الفصل.

لذا فإن الهيئة العامة للأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة المسئولة بإصدار التنبؤات والانذارات الجوية والبحرية لذلك فهي تتوخي الحذر الشديد عند إصدار اي بيان جوي لأنه بسبب هذا البيان تبدأ الدولة بالاستعداد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الحالة الجوية.

وسيتم إصدار بيان تفصيلي عن الحالة الجوية يتضمن اماكن سقوط الأمطار وشدتها وكمياتها وسيتم متابعة الحالة أول بأول وموافتكم بأحدث اصدارات النماذج العددية في اقرب وقت ممكن ان شاءالله.


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أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد السبت طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد وفيما يكون مائل للحراره علي جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة كثيفة علي السواحل الشرقية ووسط سيناء مصحوبة برياح تنشط علي بعض المناطق في جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا علي شمال الصعيد وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية.

طقس يوم الأحد المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد وفيما يكون مائل للحراره علي جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح تنشط علي بعض المناطق في جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا علي شمال الصعيد وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية.

طقس يوم الإثنين المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم الإثنين المقبل طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد وفيما يكون مائل للحراره علي جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الاثنين المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة علي غرب البلاد والرياح تنشط علي بعض المناطق في جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا علي شمال الصعيد وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتسجل درجات الحرارة غدا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 30.

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