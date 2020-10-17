تعرف على بديل ساسي أمام الرجاء البيضاوي
السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:00 م
عبد القادر عرابي
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أكدت مصادر صحفية مقربة من بعثة الزمالك في المغرب، أن البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للقلعة البيضاء، استقر على بديل النجم التونسي فرجاني ساسي، في تشكيل الفريق لمواجهة الرجاء.
ويحل الزمالك مساء الغد الأحد 18 أكتوبر، على ملعب مركب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي.
وأوضحت التقارير، أن باتشيكو استقر على الدفع باللاعب أحمد سيد زيزو، للمشاركة في وسط الملعب، بدلاً من فرجاني ساسي.
وتم عزل ساسي عن باقي البعثة، بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل الخضوع لمسحة جديدة غداً الأحد.
ومن المقرر اقامة مباراة العودة يوم 24 أكتوبر على ملعب القاهرة الدولي.
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