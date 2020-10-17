تعرف على بديل ساسي أمام الرجاء البيضاوي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:00 م
ساسي
ساسي
عبد القادر عرابي
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أكدت مصادر صحفية مقربة من بعثة الزمالك في المغرب، أن البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للقلعة البيضاء، استقر على بديل النجم التونسي فرجاني ساسي، في تشكيل الفريق لمواجهة الرجاء.

ويحل الزمالك مساء الغد الأحد 18 أكتوبر، على ملعب مركب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

وأوضحت التقارير، أن باتشيكو استقر على الدفع باللاعب أحمد سيد زيزو، للمشاركة في وسط الملعب، بدلاً من فرجاني ساسي.

وتم عزل ساسي عن باقي البعثة، بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل الخضوع لمسحة جديدة غداً الأحد.

ومن المقرر اقامة مباراة العودة يوم 24 أكتوبر على ملعب القاهرة الدولي.



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