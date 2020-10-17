تفاصيل جولة تفقدية في مستشفى طلخا بالدقهلية

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قام العقيد تامر العوضي المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية وعاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا اليوم السبت بتفقد مستشفى طلخا المركزي لمتابعة حسن تقديم الخدمة الطبية اللازمة وتوفير الرعاية اللائقة للمرضى.



ومن جانبه أكد المستشار العسكري على ضرورة الاستفادة من المستشفى بامكانيتها المتاحة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين عليها.



وأشار نائب رئيس مركز ومدينة طلخا إلى أهمية الإستغلال الأمثل لموارد المستشفى البشرية والمادية لتعظيم الاستفادة منها وتقديم أفضل خدمة وحسن استقبال المرضى وذويهم والمترددين على المستشفى.



وأعرب المستشار العسكري ونائب رئيس مركز ومدينة طلخا عن تقديرهما لجهود الكوادر الطبية بمختلف اطقمها على حسن الأداء والجهود التي يبذلونها لتوفير العلاج والراحة للمرضى على مدار الساعة.



وأكد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا على أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يوجه دائما بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية والعناية اللازمة للمرضى وتوفير احتياجاتهم من العلاج اللازم.