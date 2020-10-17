وزير التعليم: 40% من الطلاب معفيين من دفع المصروفات الدراسية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:51 م
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن 40 % من الطلاب أي حوالي 10 ملايين طالب لم يدفعوا المصاريف الدراسية، مشيرا إلى أن المعفيين من المصاريف الدراسية منهم الحاصلين على معاش" تكافل وكرامة" والمرأة المعيلة وأبناء الشهداء ومحدودي الدخل ".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير"، المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم السبت": لدينا "كتالوج" لما تقوم به المدرسة في حال ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا، وهناك غرف عزل في كل المدارس ويتم قياس درجات الحرارة للطلاب يوميا.

إقرأ أيضا..

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عودة الدراسة، إنه يجب أن نطمئن 100%، موضحًا أن العام الحالي يشهد اهتمام غير مسبوق أكثر من أي عام ماضي، وقد يكون من أفضل الأعوام عكس تخوفات البعض.

وأضاف "شوقي"، خلال تصريحات صحفية، أن وزارة التعليم استعدت من كل النواحي للعام الجديد، وأنهم قاموا بكل أعمال الصيانة، لافتًا إلى أن الدراسة ستكون لأيام أقل، وسيكون هناك قنوات تلفزيونية للتعليم عن بعد.

وأشار إلى أنهم سيقدمون خدمة كاملة للتعليم كما لو كان ليس هناك إنترنت، وسيكون هناك مجموعات تقوية بالمدارس، و3 قنوات متخصصة لجميع المواد، وسيكون هناك تدريس كامل في التلفزيون، وعلى الإنترنت سيكون هناك 7 منصات مختلفة لمن يرغب، متابعًا: "وفرنا بدائل جديدة للتعلم بسبب فيروس كورونا".

وكشف الدكتور طارق شوقي، حقيقة إلغاء القصة من الدراسة، قائلًا: "ولا حاجة من الاستناجات دي، إحنا لسه مبدأناش العام الدراسي، من أصدر هذا السؤال".

وأضاف "شوقي": "فيه اختراع كل يوم، القصة زي ما هي في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ولكن العام الماضي بسبب فيروس كورونا تم حذف الأسئلة المقالية من القصة للمرحلة الثانوية"، متابعًا: "ومقولناش إنها مش جاية في الامتحان، ولا فيه أي حاجة خالص، ده مش موضعنا دلوقتي ولا وقته ولا ليه سبب".


وعن أزمة مصروفات المدارس الخاصة، قال وزير التربية والتعليم: "لن أتحدث عن المصروفات الخاصة قبل 1 يناير عند إيجاد حل، دي مش شغلة وزارة التربية والتعليم".

وأضاف "شوقي"، أن المصروفات عبارة عن موضوع تعاقدي بين المدرسة وولي الأمر، معلقًا: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ليس لدينا وقت أو ضبطية قضائية".

وتابع: "اعفونا من هذا الأمر حتى 1 يناير"، معلقًا: "معندناش وقت للجدل، يا هنعمل قنوات ونعد أدوات تعليمية يا هنجري ورا الباص واليونيفورم"، مؤكدًا أن هذا الموضوع يتم دراسته، وكل ما يريدونه هو عدم فتحه إلا بعد 1 يناير، معلقًا: "وإللي مش عاجبه مدرسة يسيبها".

أخبار تهمك

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 13 ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ ساعة و 23 دقيقة

عرض قطري ضخم لضم مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 21 ساعة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

رسالة موسيماني الأخيرة لنجوم الأهلي قبل التوجه لملعب الوداد

منذ ساعة الا ربع

ما هو المرض الغامض الذي تعاني منه بسمة وهبة؟

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على فنانة شهيرة.. حفلات سرية وتعاطي مخدرات

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

06:28 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي