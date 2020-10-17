القائم بأعمال الشيوخ يوضح اختصاصات المجلس وتمثيل المرأة والشباب (فيديو)

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قال المستشار محمود إسماعيل عثمان، القائم بأعمال مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ لده دور أساسي في دراسة ما يعرض عليه من قوانين وتشريعات تسهم في تقوية دعائم الديمقراطية ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والمقومات الاقتصادية.



وأضاف "إسماعيل" في اتصال هاتفي عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن هناك تمثيل للمرأة بمجلس الشيوخ يصل إلى 20 سيدة وبعد قائمة المعينين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل عدد المرأة بالمجلس إلى 30 امرأة، مؤكدًا على أن هناك تمثيلًا جيدًا للشباب في هذا المجلس أيضًا.



وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، من بينهم الفنانة سميرة عبد العزيز التي أعربت عن سعادتها الكبيرة بسبب تعيينها في مجلس الشيوخ، لافتة إلى أنها لم تفاجئت عندما علمت بذلك الخبر.



وقالت سميرة عبدالعزيز خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أنها تفضل لقب الفنان عن النائبة، وأن عملها بمجلس الشيوخ إذا كان سيمنعها عن عملها الذي تُحبه، فسوف تعتذر عنه.



وعن استقبالها خبر تعيينها في مجلس الشيوخ، قالت: "مصدقتش لما قالولي وكلموني في الاسكندرية كنت بعمل الأمسية الثقافية اللي بتقدمها الاوبرا، جالي تليفون وقالولي الرئيس السيسي عينك في مجلس الشيوخ، قولتلهم إزاي مش أنا يمكن أنا معرفش، فقالولي احنا هنعرفك كل حاجة، تعالي النهاردة الساعة 5، قولتلهم أنا في إسكندرية فقالوا حاولي تقومي دلوقتي وتوصلي عندنا الساعة 5".



وأضافت سميرة عبد العزيز: "كنت سعيدة جدًا جدًا بالتعيين لأنه تكريم عظيم بالنسبة لي وده أجمل تكريم في أواخر عمري، واحترمت جدا اختيار الرئيس ليا، قولت أكيد هو متابع الفن الجيد من الفن غير الجيد، وممكن يكون اختياري بالسبب دة وإن شاء الله يقدرني أن الفن يرجع بطريقته المحترمة الجميلة غير ما يقدم دلوقتي".