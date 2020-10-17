محافظ الدقهلية يتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة بتكلفة 91 مليون

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت،بتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة وسيارات شفط المياة التى وردت فى اطار الخطه الإستثمارية للعام 2020 2021 بإجمالى تمويل 91 مليون جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والدعم المستمر لمنظومة النظافة، والاستعداد لموسم سقوط الامطار

تم دعم منظومة النظافة بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة،فى اطار الاستعداد الجيد من قبل اجهزة المحافظة لموسم سقوط الامطار، واوضح المحافظ انه سبق وان تعاقدت المحافظة على شراء 12 سيارة كسح وشفط مياة لدعم منظومة مواجهة تراكمات المياة بالشوارع والميادين خلال الشتاء، وقد تسلمت المحافظة منهم حتى الان 5 سيارات، وجارى متابعه وصول ال 7 سيارات المتبقيه لتنضم لمنظومه الاستعدادات المكثفه لموسم الشتاء.

وفى ذات السياق قال المحاظ ان المحافظة بكامل اجهزتها تعطى اهتماما كبيرا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بمنظومة النظافة واعمال رفع القمامة بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واكد المحافظ ان ذلك يأتى فى اطار الجهود التى تبذلها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات تحقيقا لرضا المواطنين ومنها خدمات النظافة العامه حفاظا على المظهر الحضارى للدقهلية.

ومن جانبه قال مدير عام المركبات انه سبق وان تسلمت المحافظة 49 معدة نظافة جديده وردت فى اطار الخطة الاستثمارية المشار اليها تم توزيعها وتسليمها لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.

واضاف بان النصيب الأكبر من المعدات كان للمنطقة المركزية وذلك لتحسين مستوى البيئة والنظافة بها وشملت شرق وغرب المنصورة وطلخا وم. المنصورة كما وتم التوزيع ايضا على مراكز بلقاس وميت غمر والسنبلاوين واجا والجمالية ودكرنس وميت سلسيل ونبروه وايضا وتم رفع كفاءة عدد ٤ لودر لدعم مراكز تمى الامديد وومدينه الكردى ومنية النصر ومدينه محلة الدمنة.

وأضاف بان المحافظ قد وجه بتوزيع المعدات الجديدة وتشمل 5 سيارات كسح وشفط مياه فى اوقات سقوط المطر كما يتم استخدامها ايضا فى اعمال رش الشوارع والحدائق خلال الصيف، اضافه الى سيارة حمولة 20 طن وذلك لتنضم فورا الى منظومة النظافة من اليوم وذلك بجانب السيارات المكنسية التى سبق وان تم دعم منظومة النظافة بها بجميع المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة
محافظ الدقهلية يتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة بتكلفة 91 مليون
محافظ الدقهلية يتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة بتكلفة 91 مليون
محافظ الدقهلية يتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة بتكلفة 91 مليون
محافظ الدقهلية يتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة بتكلفة 91 مليون
محافظ الدقهلية يتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة بتكلفة 91 مليون
محافظ الدقهلية يتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة بتكلفة 91 مليون
محافظ الدقهلية يتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة بتكلفة 91 مليون
محافظ الدقهلية يتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة بتكلفة 91 مليون

أخبار تهمك

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عرض قطري ضخم لضم مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 13 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ما هو المرض الغامض الذي تعاني منه بسمة وهبة؟

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على فنانة شهيرة.. حفلات سرية وتعاطي مخدرات

منذ ساعتين

رسالة موسيماني الأخيرة لنجوم الأهلي قبل التوجه لملعب الوداد

منذ ساعة الا ربع

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ ساعة و 23 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

06:28 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي