محافظ الدقهلية يتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة بتكلفة 91 مليون

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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت،بتفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة وسيارات شفط المياة التى وردت فى اطار الخطه الإستثمارية للعام 2020 2021 بإجمالى تمويل 91 مليون جنيه.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والدعم المستمر لمنظومة النظافة، والاستعداد لموسم سقوط الامطار



تم دعم منظومة النظافة بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة،فى اطار الاستعداد الجيد من قبل اجهزة المحافظة لموسم سقوط الامطار، واوضح المحافظ انه سبق وان تعاقدت المحافظة على شراء 12 سيارة كسح وشفط مياة لدعم منظومة مواجهة تراكمات المياة بالشوارع والميادين خلال الشتاء، وقد تسلمت المحافظة منهم حتى الان 5 سيارات، وجارى متابعه وصول ال 7 سيارات المتبقيه لتنضم لمنظومه الاستعدادات المكثفه لموسم الشتاء.



وفى ذات السياق قال المحاظ ان المحافظة بكامل اجهزتها تعطى اهتماما كبيرا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بمنظومة النظافة واعمال رفع القمامة بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واكد المحافظ ان ذلك يأتى فى اطار الجهود التى تبذلها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات تحقيقا لرضا المواطنين ومنها خدمات النظافة العامه حفاظا على المظهر الحضارى للدقهلية.



ومن جانبه قال مدير عام المركبات انه سبق وان تسلمت المحافظة 49 معدة نظافة جديده وردت فى اطار الخطة الاستثمارية المشار اليها تم توزيعها وتسليمها لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.



واضاف بان النصيب الأكبر من المعدات كان للمنطقة المركزية وذلك لتحسين مستوى البيئة والنظافة بها وشملت شرق وغرب المنصورة وطلخا وم. المنصورة كما وتم التوزيع ايضا على مراكز بلقاس وميت غمر والسنبلاوين واجا والجمالية ودكرنس وميت سلسيل ونبروه وايضا وتم رفع كفاءة عدد ٤ لودر لدعم مراكز تمى الامديد وومدينه الكردى ومنية النصر ومدينه محلة الدمنة.



وأضاف بان المحافظ قد وجه بتوزيع المعدات الجديدة وتشمل 5 سيارات كسح وشفط مياه فى اوقات سقوط المطر كما يتم استخدامها ايضا فى اعمال رش الشوارع والحدائق خلال الصيف، اضافه الى سيارة حمولة 20 طن وذلك لتنضم فورا الى منظومة النظافة من اليوم وذلك بجانب السيارات المكنسية التى سبق وان تم دعم منظومة النظافة بها بجميع المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة