عمرو دياب يتدر التريند عقب طرح برومو أغنيته "اهه اهه"

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
وصل برومو أغنية الهضبة الجديدة والتي تحمل اسم"اهه اهه"، لـ563،201 مشاهدة وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتصدر البرومو تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، عقب طرحه بأيام قليلة.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب، قد وجه رسالة للإعلامي إبراهيم عيسى، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إلى الاستاذ ابراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة). كل الشكر والتقدير استاذي ابراهيم عيسى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرودياب اهه اهه الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

منذ أقل من نصف ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. لحظة دفن جثمان والدة الشهيد "أحمد المنسي" بمقابر العائلة

منذ نصف ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 4 ساعات

عرض قطري ضخم لضم مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ ساعة و 11 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

القبض على فنانة شهيرة.. حفلات سرية وتعاطي مخدرات

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعرف على بديل ساسي أمام الرجاء البيضاوي

منذ 39 دقيقة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

برومو "بحبه" للهضبة عمرو دياب يقترب من تحقيق مليون مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

برومو "أنا غير" للهضبة يحتل المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب

دياب تريند يوتيوب بـ"هيعيش يفتكرني"

برومو "هيعيش يفتكرني" لـ عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب

"يا روقانك" لعمرو دياب تقتنص تريند يوتيوب (فيديو)

الهضبة عمرو دياب يتصدر تريند "تويتر" عقب طرحه لأغنية "بلدنا يا حلوة"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

06:28 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي