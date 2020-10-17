عمرو دياب يتدر التريند عقب طرح برومو أغنيته "اهه اهه"

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وصل برومو أغنية الهضبة الجديدة والتي تحمل اسم"اهه اهه"، لـ563،201 مشاهدة وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتصدر البرومو تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، عقب طرحه بأيام قليلة.



يذكر أن الهضبة عمرو دياب، قد وجه رسالة للإعلامي إبراهيم عيسى، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إلى الاستاذ ابراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة). كل الشكر والتقدير استاذي ابراهيم عيسى".



