أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول المثير أمام إيفرتون

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب تعادل فريقه أمام إيفرتون 2-2 في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

 

كلوب قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"هدافنا التي أحرزناها كانت رائعة، بعد المباراة أخبرني تياجو ألكانتار بأه مصاباً بعد تدخل ريتشارلسون".

 

وتابع :"في غرفة الملابس كان مساعدي يشاهدون الحالات التحكيمية ولم يفهم احد ماحصل".

 

وأضاف :"أنا من أكبر المؤيدين لتقنية الفيديو. الموسم الماضي ضد الفيلا اُحتسب علينا تسللاً بسبب إبط فيرمينو لكن اليوم لم يكن هنالك اي جزء من الجسم متسللاً! الجميع اخبرني أنه لم يكن تسللاً".

 

وأوضح :"إصابة فيرجل ليست جيدة على الإطلاق. لقد لعب لنا الكثير من المباريات لكنه لم يتمكن من المواصلة اليوم ليست أخبار جيدة".

 

وعن محمد صلاح قال :"عليك مراجعة ماقلته بالسابق عنه لأنني لست بالمزاج للحديث عن ذلك وليس حتى صلاح نفسه قد يرغب بالتحدث الان".

 

وأثنى على لاعبيه قائلا :"لاعبي فريقي رائعين للغاية وأنا فخور أن أدربهم، ضد استون فيلا لعبنا مباراة سيئة ولم أتفاجىء بردة فعلنا القوية اليوم لأن هؤلاء هم لاعبي الذين أعرفهم لكن بالنهاية حصلنا على نقطة واحدة فقط".

 

وأشار :"إيفرتون فريق استثنائي للغاية لكن تمكنا من السيطرة عليهم اليوم".

 

وأردف :"لعبنا اليوم بظروف صعبة وخسرنا لاعب بوقت مبكر. جو غوميز كان استثنائيًا اليوم وقدم مباراة جيدة لكن السيء هو النتيجة".

 

واختتم حديثه :"لست قلقاً بشأن اللاعبين لكني لست بالمزاج للحديث عن نفس الأمور مرة أخرى، شكل عام أظهرنا ردة فعل مناسبة اليوم"".

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