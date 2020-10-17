"التموين" تستعد للموجة الثانية من فيروس "كورونا"

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكوين احتياطيات استراتيجية من كافة السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين تحسبا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مع تنفيذ استراتيجيتها في بناء مناطق ومخازن لوجستية لتخزين السلع بطريقة آمنه.

وقالت مصادر بوزارة التموين، إن الوزارة تستعد الآن لمواجه احتمالات حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا برفع احتياطاتها من كافة السلع لتكفي احتياجات من 6 إلى 7 شهور.

وأشارت المصادر إلى أن آخر تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية كشف عن ان احتياطات الاستراتيجية من السلع السكر 6.2 شهر، والزيوت 5.4 شهر، والأرز 4.7 شهر، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي أكد على أن هناك توجيهات رئاسية م الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاحتفاظ باحتياطات استراتيجية من كافة السلع وتكوين مخزونات لمواجهة الأزمات.

وقد نجحت مصر خلال الموجة الأولي من فيروس كورونا من توفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين، بأسعار مستقرة، رغم التأثير السلبي الذي حدث في عدد من البلدان من نقص السلع الاستراتيجية بسبب توقف حركة التجارية.