"تربية الغردقة تنظم احتفالية كبرى لاستقبال الطلاب الجدد (صور)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
محمد طه
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نظمت كلية التربية بمدينة الغردقة احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بالكلية مع بدء العام الدراسي الجديد، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتم الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتعليمات وزارتى الصحة والتعليم العالى.


ومن جانبه أكد الدكتور اسامة عمارة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم عمل معسكر طلابي من عدد من الطلاب القدامي لاستقبال الطلاب الجدد ووندوة تعريفية عن اقسام الكلية، بالإضافة إلى احتفالية أخرى بنصر أكتوبر.

ورحب الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد الكلية، بالطلاب الجدد، مؤكدا أن الكلية أعدت الجداول الدراسية وتم تجهيز منصة اليكترونية لأعضاء هيئة التدريس وسيتابع الطلاب من خلالها المحاضرات بالإضافة إلى وضع جدول آخر للمحاضرات بقاعات الكلية.

وأضاف عبدالستار أن رئيس الجامعة الدكتور يوسف الغرباوي تابع انتظام الدراسة بالكلية منذ اليوم الاول للعام الجديد
"تربية الغردقة تنظم احتفالية كبرى لاستقبال الطلاب الجدد (صور)
"تربية الغردقة تنظم احتفالية كبرى لاستقبال الطلاب الجدد (صور)
"تربية الغردقة تنظم احتفالية كبرى لاستقبال الطلاب الجدد (صور)
"تربية الغردقة تنظم احتفالية كبرى لاستقبال الطلاب الجدد (صور)
"تربية الغردقة تنظم احتفالية كبرى لاستقبال الطلاب الجدد (صور)
"تربية الغردقة تنظم احتفالية كبرى لاستقبال الطلاب الجدد (صور)

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