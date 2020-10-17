رسالة موسيماني الأخيرة لنجوم الأهلي قبل التوجه لملعب الوداد

أنهى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل محاضرته التي عقدها للاعبين في فندق الإقامة، استعدادًا لمواجهة الأهلي والوداد المغربي.





وتقام مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





وأكد المدير الفني للفريق على العديد من الجوانب الفنية والخططية، ومراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب خلال اللقاء، وفقًا لنقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.





وتتحرك حافلة الفريق بعد قليل من فندق الإقامة إلى استاد محمد الخامس، الذي يستضيف اللقاء.











