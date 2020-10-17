محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة والإشغالات بشبرا

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية تفقد خلالها شوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة للإطمئنان ومتابعة مستوي النظافة وازالة الاشغالات في الشوارع والتي تتسسب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال انشاء بالوعة لتصريف مياه الامطار اسفل كوبري المظلات بشبرا الخيمة حيث وجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام لإستقبال موسم الشتاء من خلال مراجعة جميع بالوعات الصرف موجها ايضا استغلال المياه وصرفها علي الترع والمصارف تماشيا مع سياسة الدولة بالحفاظ علي المياه وعدم اهدارها واعادة تدويرها.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد اعمال تطوير محور مسطرد امام شركات البترول حيث تابع المحافظ مستجدات الاعمال بالقطاعات الثلاثة



ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة الانتهاء من اعمال الرفع بطول الطريق في اسرع وقت ممكن

حيث استمع المحافظ لشرح كامل لمستجدات الاعمال موجها بزيادة عدد العمال والامل لي نهار للانتهاء من المشروع في اقرب وفت. وتابع المحافظ الجولة بشن حملة لازالة الا شغالات اسفل كوبري مسطرد حيث تم ازالة جميع الاشغالات ومنع انتظار السيارت أسفل الكوبري



كما تم المرور علي عدد من شوارع المدينة لمتابعة منظومة النظافة حيث وجه المحافظ بازالة القمامة بانتظام والحفاظ علي نظافة الشوارع.



جاء ذلك بحضور اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب

محافظ القليوبية يشهد انطلاق ( مصر الجميلة ) من امام نادي 15 مايو بشبرا الخيمة



كما شارك المحافظ بفعاليات مبادرة "مصر الجميله" برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والتى يتم تنفيذها على مستوى مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية حيث يشارك فى المبادرة 100 شاب وفتاه من الجواله ومتطوعى مراكز شباب المحافظة وبالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة



و شارك المحافظ بالحملة وقام بزرع شجرة امام نادي 15 مايو بشبرا الخيمة.

و ثمن محافظ القليوبية تلك المبادرات مؤكدا على أهميتها فى تشجيع وتوعية الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، والتوعية بالنظافة بصفة عامة، ودورها فى الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين



كما تهدف المبادرة أيضًا إلى تنفيذ حملة خدمة عامة في مجالات التشجير والنظافة ورفع المخلفات وتحويل الأماكن المهجورة إلى حدائق واماكن اكثر جمالا.



وأكد الدكتور محمود الصبروط - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن المبادرة تاتى خطوة حرصًا من الوزارة علي الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خلال الشهر، بشكل مختلف ومميز بهدف غرس الإنتماء لأرض الوطن الغالي، وإحياءً لذكرى الإنتصار، بتحقيق إنجازات على أرض الواقع.