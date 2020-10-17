نائب رئيس حزب مستقبل وطن: "السيسي" قاد ثورة التنمية الشاملة في سيناء على كافة الاتجاهات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإسراع في تنفيذ البنية الأساسية للمشروعات القومية الكبرى، لتنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكى، بالإضافة إلى زيادة الرقعة العمرانية والزراعية، وكذلك توفير فرص عمل بتلك المناطق، تعكس أولوية واهتمام الرئيس البالغ بتنمية سيناء.

وأضاف منظور، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد ثورة التنمية الشاملة في سيناء على كافة الاتجاهات، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية في السنوات الأخيرة الماضية ترتكز إستراتيجيتها على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كل المجالات، مُؤكدًا أن مصر تتعامل مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي.

وحول تطوير البنية التحتية بسيناء، أكد الدكتور محمد منظور، أنه تم إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال تبلغ 2400 كم، كما تم إنشاء "4" أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، وكذلك تم الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي "2" لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ بسيناء، إلى جانب إنشاء أرصفة الميناء البحري ضمن مشروع "تنمية منطقة شرق بورسعيد" بطول 5 كم وعرض 500 م، بتكلفة بلغت 6.8 مليار جنيه، فيما يجرى إنشاء كوبري السكة الحديد الشرقي الجديد "الفردان"، بجانب إنشاء 5 كباري عائمة أعلى قناة السويس، كما تم تطوير المنافذ البرية بطابا ورفح، فضلًا عن استثمارات في مشروعات الكهرباء بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه لتحقق فائضًا يتجاوز 25%، في حين يجرى إنفاق 5 مليارات جنيه إضافية على استثمارات خاصة بالكهرباء أيضًا.

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مناطق صناعية في سيناء ببئر العبد والقنطرة شرق ووسط سيناء وأبوزنيمة والعريش، بالإضافة إلى إنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة بمساحة 38.8 فدانًا ومصنع أسمنت بطاقة إنتاجية 7 مليون طن سنويًا بمدينة العريش، بجانب إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بمساحة 25 ألف م2 بطاقة إنتاجية 2500 طن سنويًا بالقنطرة شرق، وكذلك إنشاء مجمع لصناعات الرخام بالجفجافة بطاقة إنتاجية 3 مليون م2 سنويًا.

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