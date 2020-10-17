محافظ القليوبية يشهد انطلاق (مصر الجميلة) من أمام نادي 15 مايو بشبرا الخيمة

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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على الدور الهام والحيوى للنشأ والشباب في تسخير كافة إمكانياتهم لخدمة المجتمع المحيط بهم إيمانا بدروهم في عملية البناء والتنمية التي يشهدها الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال مشاركته اليوم بفعاليات مبادرة "مصر الجميله" برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والتي يتم تنفيذها على مستوى مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية، حيث يشارك في المبادرة 100 شاب وفتاه من الجواله ومتطوعي مراكز شباب المحافظة وبالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة،

و شارك المحافظ بالحملة، وقام بزرع شجرة أمام نادي 15 مايو بشبرا الخيمة.



و ثمن محافظ القليوبية تلك المبادرات مؤكدا على أهميتها فى تشجيع وتوعية الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، والتوعية بالنظافة بصفة عامة، ودورها فى الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين



كما تهدف المبادرة أيضًا إلى تنفيذ حملة خدمة عامة في مجالات التشجير والنظافة ورفع المخلفات وتحويل الأماكن المهجورة إلى حدائق واماكن اكثر جمالا.



وأكد الدكتور محمود الصبروط - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن المبادرة تاتى خطوة حرصًا من الوزارة علي الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خلال الشهر، بشكل مختلف ومميز بهدف غرس الإنتماء لأرض الوطن الغالي، وإحياءً لذكرى الإنتصار، بتحقيق إنجازات على أرض الواقع.



تمت الفعاليات بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجولات بالجمعيات الفتيان والجوية والبحرية والمرشدات، بالإضافة لمشاركة فريق عمل مراكز شباب مصر.



كما أن المبادرة تهدف لغرس الانتماء لأرض الوطن الغالى، واحياء لذكرى الانتصار، بتحقيق انجازات على أرض الواقع، وتستمر مراكز شباب الجمهورية فى العطاء لتكون مراكز خدمة مجتمعية وليست لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية فقط بل والتطوعية.



أقيمت المبادرة برعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه، واشراف عام من الاستاذ معتز بالله سليمان مدير ادارة الشباب بديوان المديرية.