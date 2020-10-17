فى عيد ميلاده.. تعرف على بدايات محمد لطفى الفنية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحتفل الفنان محمد لطفى بعيد ميلاده الذى يحل اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر ، فهو لاعب ملاكمة سابق وفنان موهوب ، شارك فى العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية التى خلدت اسمه فى أذهان الجمهور.

وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" بدايات محمد لطفى الفنية.

وبدأ محمد لطفي بالتمثيل عندما زار المخرج خيري بشارة مركز تدريب الملاكمة، وإعلانه استعانته بعدد من الملاكمين للظهور في فيلم "كابوريا" عام 1990 مع الفنان الراحل أحمد زكي فرشح المدرب له محمد لطفي حتي نجح في الاختبار وتم اختياره من بين 300 لاعبا حيث كان الظهور الأول له من خلال هذا الفيلم.

والجدير ذكره أن محمد لطفي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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