محمد هنيدي ينعى وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى الفنان محمد هنيدي وفاة والدة الشهيد العقيد أحمد المنسي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "هنيدي" قائلا: "‏متجمعين في الجنة ان شاء الله.. ام بطلنا شهيدنا المنسى في ذمة الله.. عرفتي تربي بطل هنفضل فخورين بيه مهما طال الزمن زي ماحنا فخورين بيكي كأم مصرية ربت وعملت بطل ضحى بحياته عشان وطنه ربنا يرحمك يارب".

وتوفيت والدة الشهيد العقيد أحمد المنسي صباح اليوم عن عمر ناهز الـ70 عاما، بعد صراع مع المرض.

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