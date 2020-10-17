إبراهيموفيتش يشعل ديربي ميلانو بثنائية في 15 دقيقة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أشعل الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ديربي ميلانو بتسجيله هدفين خلال الخمسة عشر دقيقة الأولى في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد جيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الرابعة من الكالتشيو.


وفي الدقيقة السابعة حصل ميلان على ركلة جزاء تيجة عرقلة كولاروف لإبرا داخل منطقة العمليات لينبري لها السويدي مسجلاً هدف التقدم على الرغم من تصدي هاندانوفيتش لركلة الجزاء قبل أن تعود لعملاق ميلان الذي أودعها الشباك.


وفي الدقيقة الخامسة عشر إستغل إبرا عرضية من الناحية اليسرى ليودع الكرة صاروخية في شباك إنتر ميلان لتصبح النتيجة بعد 15 دقيقة هدفين مقابل لا شيء.

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