أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم ملف تجديد تعاقد حارس مرمى الفريق الكروي الأول، علي لطفي خلال الفترة المقبلة، بعد وضع الرتوش الأخيرة مع مجلس إدارة القلعة الحمراء.

 

تجديد عقد علي لطفي مع الأهلي

 

وأنهى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كل الاتفاقات مع الحارس علي لطفي لتمديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين.

 

من جانبه فتح الأهلي مفاوضات قوية مع علي لطفي لتمديد عقده، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق في الفترة الماضية، منذ إصابة محمد الشناوي.

 

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تمديد عقد علي لطفي حتى موسم 2024، مع زيادة قيمة عقده إلى 5 ملايين جنيه في الموسم.

 

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، أمام الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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