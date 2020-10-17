أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده
السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:28 م
علي خلاف
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم ملف تجديد تعاقد حارس مرمى الفريق الكروي الأول، علي لطفي خلال الفترة المقبلة، بعد وضع الرتوش الأخيرة مع مجلس إدارة القلعة الحمراء.
تجديد عقد علي
لطفي مع الأهلي
وأنهى سيد عبدالحفيظ،
مدير الكرة بالنادي الأهلي، كل الاتفاقات مع الحارس علي لطفي لتمديد عقده مع القلعة
الحمراء لمدة موسمين.
من جانبه فتح الأهلي
مفاوضات قوية مع علي لطفي لتمديد عقده، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق في
الفترة الماضية، منذ إصابة محمد الشناوي.
وقرر مجلس إدارة
النادي الأهلي، تمديد عقد علي لطفي حتى موسم 2024، مع زيادة قيمة عقده إلى 5 ملايين
جنيه في الموسم.
ويستعد الفريق
الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، أمام الوداد البيضاوي
المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.