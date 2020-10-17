محمد إمام يبعث رسالة تفاؤل لمحبيه

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شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وبعث محمد إمام رسالة تفاؤل لمحبيه وعلق على الصورة قائلاً:"المسافة بين الحقيقة والأحلام اسمها أفعال.. خليك متحفز.. خليك مركز.. خليك متفائل .. اللى جاي طلق حى".



وعلق أحد متابعيه وكتب : ربنا يحققلك كل أحلامك يانجم.



وكانت آخر أعمال محمد عادل إمام السينمائية فيلم لص بغداد الذي حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، وتخطت إيراداته الـ 10 ملايين في أقل من أسبوع.



والفيلم من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسي.

