وزيري خارجية النمسا وبلجيكا يعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم السبت، بأن وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويليمس، ووزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرج، أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ويليمس عبر حسابها على موقع "تويتر" إنها تعتقد أن العدوى أصابتها في البيئة الأسرية، نظرًا للإجراءات الاحترازية الصارمة التي تتبعها خارج المنزل، وفقًا لصحيفة "Sudinfo" البلجيكية.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية النمساوية، إصابة الوزير شالينبيرج بفيروس كورونا، خلال حضوره اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين يوم الأثنين الماضي، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقالت الخارجية النمساوية إن جميع أعضاء الحكومة سيخضعون للفحص اليوم كإجراء احترازي.