كيما اسوان يتأهل للقسم الثاني بعد موقعة مثيرة أمام الاقصر



بهذا الفوز يصل فريق نادي كيما للنقطة 50 متصدرا جدول ترتيب المجموعة الاولي بدوري القسم الثالث، عقب انتهاء منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة، ويتأهل مباشرة لدوري القسم الثالث عن المجموعة الأولى بعد غياب موسمين منذ هبوطه.



فيما تجمد رصيد فريق نادي الاقصر عند النقطة 37 يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة.

شهد اللقاء ندية بين لاعبي فريق الاقصر الذين ادو مباراة رائعة حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي سيطر التعادل الايجابي عليه بهدفين لكل فريق حتى انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء، ليتمكن كيما اسوان من احراز الهدف الثالث وهدف الفوز والصعود في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.