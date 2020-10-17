في عيد ميلاده.. تعرف على أزمات سليمان عيد في 2020

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يحل اليوم 17 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان سليمان عيد، واسمه الحقيقي سليمان محمد عيد وهو ابن حي الكيت كات.



شارك سليمان عيد في عدد كبير من الأعمال الفنية أبرزها: "الممر"،"واحد من الناس"،"فبراير الأسود"،"مش رايحين في داهية"،"سكر زيادة"،"رجالة البيت"،"فلانتينو"،"ابن موت".



وصلت أعمال سليمان عيد، إلى 150 عملا فنيا بين مسرحيات ومسلسلات وأفلام وبرامج تليفزيونية.



تعرض الفنان سليمان عيد، لأزمة في عام 2020 وهو تعرض ابنته وزوجته لحادث سيارة وكتب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "الحمد لله قدر ولطف مراتي عملت حادثة بالعربية هي وبنتي والحمدلله هما بخير".