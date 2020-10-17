محافظ القاهرة يوجه رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:53 م
رقية جمال
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وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رسالة طمأنه للطلاب وأولياء الأمور، بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب.

وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحات له على هامش تفقد عدد من المدارس للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، اليوم السبت، مخاطبًا الطلاب: "طمنوا بابا وماما أننا بنطبق التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة، ركزوا في مذكراتكم وربنا يوفقكم".

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عودة الدراسة، إنه يجب أن نطمئن 100%، موضحًا أن العام الحالي يشهد اهتمام غير مسبوق أكثر من أي عام ماضي، وقد يكون من أفضل الأعوام عكس تخوفات البعض.

وأضاف "شوقي"، خلال تصريحات صحفية، أن وزارة التعليم استعدت من كل النواحي للعام الجديد، وأنهم قاموا بكل أعمال الصيانة، لافتًا إلى أن الدراسة ستكون لأيام أقل، وسيكون هناك قنوات تلفزيونية للتعليم عن بعد.

وأشار إلى أنهم سيقدمون خدمة كاملة للتعليم كما لو كان ليس هناك إنترنت، وسيكون هناك مجموعات تقوية بالمدارس، و3 قنوات متخصصة لجميع المواد، وسيكون هناك تدريس كامل في التلفزيون، وعلى الإنترنت سيكون هناك 7 منصات مختلفة لمن يرغب، متابعًا: "وفرنا بدائل جديدة للتعلم بسبب فيروس كورونا".

وكشف الدكتور طارق شوقي، حقيقة إلغاء القصة من الدراسة، قائلًا: "ولا حاجة من الاستناجات دي، إحنا لسه مبدأناش العام الدراسي، من أصدر هذا السؤال".

وأضاف "شوقي"،: "فيه اختراع كل يوم، القصة زي ما هي في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ولكن العام الماضي بسبب فيروس كورونا تم حذف الأسئلة المقالية من القصة للمرحلة الثانوية"، متابعًا: "ومقولناش إنها مش جاية في الامتحان، ولا فيه أي حاجة خالص، ده مش موضعنا دلوقتي ولا وقته ولا ليه سبب".


وعن أزمة مصروفات المدارس الخاصة، قال وزير التربية والتعليم: "لن أتحدث عن المصروفات الخاصة قبل 1 يناير عند إيجاد حل، دي مش شغلة وزارة التربية والتعليم".

وأضاف "شوقي"، أن المصروفات عبارة عن موضوع تعاقدي بين المدرسة وولي الأمر، معلقًا: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ليس لدينا وقت أو ضبطية قضائية".

وتابع: "اعفونا من هذا الأمر حتى 1 يناير"، معلقًا: "معندناش وقت للجدل، يا هنعمل قنوات ونعد أدوات تعليمية يا هنجري ورا الباص واليونيفورم"، مؤكدًا أن هذا الموضوع يتم دراسته، وكل ما يريدونه هو عدم فتحه إلا بعد 1 يناير، معلقًا: "وإللي مش عاجبه مدرسة يسيبها".

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