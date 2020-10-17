رسميًا.. سمسطا يتأهل لدوري القسم الثاني





فيما أسفرت مباريات الجولة الختامية المجموعة الرابعة بدورى القسم الثانى عن فوز اطسا على راس غارب بنتيجة 1/2.

كما نجح الواسطى فى الفوز على طاميه بنتيجه 1/2 ، و فاز مركز شباب الفيوم على سنورس بنتيجة 2/3، و ناصر بني سويف على فريق ببا بنتيجة 2/3 .

وبهذه النتائج يتأكد هبوط كلا من فرق ناصر بني سويف و ببا وسنورس و ابشواى .



تأهل مركز شباب سمسطا للقسم الثاني، بقيادة المدير الفني على حسن، بعدما تغلب على فريق عاملين غارب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بالبحر الأحمر.سجل هدفي سمسطا الثنائي حسام حسن ومحمد رجب، ليرتفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول ويصعد للقسم الثاني، في حين توقف غارب عند 46 نقطة بالمركز الثاني.