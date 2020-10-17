تشكيل قمة مانشستر سيتي وآرسنال النارية في البريميرليج

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أرسنال ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.


وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر،ناثان آكي، دياز، كانسيلو

خط الوسط: فودين، رودري، رحيم ستيرلينج.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، رياض محرز، سيرجيو أجويرو.


بينما تشكيل أرسنال سيكون على النحو الأتي:-

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هولدينج، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: سيبايوس، تشاكا، ساكا، ويليان.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي، إيمريك أوباميانج.


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