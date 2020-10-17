تشكيل قمة مانشستر سيتي وآرسنال النارية في البريميرليج
السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:46 م
محمد جمال
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أعلن بيب جوارديولا
المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أرسنال ضمن مباريات
الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.
وجاء تشكيل مانشستر
سيتي كالتالي:
حراسة المرمى:
إيدرسون.
خط الدفاع: ووكر،ناثان
آكي، دياز، كانسيلو
خط الوسط: فودين،
رودري، رحيم ستيرلينج.
خط الهجوم: برناردو
سيلفا، رياض محرز، سيرجيو أجويرو.
بينما تشكيل أرسنال سيكون على النحو الأتي:-
حراسة المرمى:
لينو.
خط الدفاع: هولدينج،
جابرييل، تيرني.
خط الوسط: سيبايوس،
تشاكا، ساكا، ويليان.
خط الهجوم: نيكولاس
بيبي، إيمريك أوباميانج.