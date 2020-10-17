تشكيل قمة مانشستر سيتي وآرسنال النارية في البريميرليج

أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أرسنال ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.





وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر،ناثان آكي، دياز، كانسيلو

خط الوسط: فودين، رودري، رحيم ستيرلينج.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، رياض محرز، سيرجيو أجويرو.





بينما تشكيل أرسنال سيكون على النحو الأتي:-

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هولدينج، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: سيبايوس، تشاكا، ساكا، ويليان.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي، إيمريك أوباميانج.