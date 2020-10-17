رسالة شيكابالا الأخيرة قبل مواجهة الرجاء: حظوظنا متساوية في التأهل

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مواجهة الرجاء البيضاوي صعبة للغاية.





وقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "توقف كرة القدم لأكثر من ستة أشهر أثر على كل الفرق، وخاصة نحن لأنه قبل الجائحة كنا في أفضل مستوياتنا".





وتابع قائد الزمالك: "لكننا عدنا الآن واستعدينا جيداً ونأمل في تحقيق هدفنا".





واختتم: "جمهورنا يحتاج لهذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا. اللعب بدون جمهور يجعل الفرصة متساوية 50-50 سواء على ملعبك أو خارجه".



