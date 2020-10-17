رسالة شيكابالا الأخيرة قبل مواجهة الرجاء: حظوظنا متساوية في التأهل
السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:47 م
رامي بشاي
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أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مواجهة الرجاء البيضاوي صعبة للغاية.
وقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "توقف كرة القدم لأكثر من ستة أشهر أثر على كل الفرق، وخاصة نحن لأنه قبل الجائحة كنا في أفضل مستوياتنا".
وتابع قائد الزمالك: "لكننا عدنا الآن واستعدينا جيداً ونأمل في تحقيق هدفنا".
واختتم: "جمهورنا يحتاج لهذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا. اللعب بدون جمهور يجعل الفرصة متساوية 50-50 سواء على ملعبك أو خارجه".
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