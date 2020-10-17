رسالة شيكابالا الأخيرة قبل مواجهة الرجاء: حظوظنا متساوية في التأهل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:47 م
شيكابالا
شيكابالا
رامي بشاي
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أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مواجهة الرجاء البيضاوي صعبة للغاية.

وقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "توقف كرة القدم لأكثر من ستة أشهر أثر على كل الفرق، وخاصة نحن لأنه قبل الجائحة كنا في أفضل مستوياتنا". 

وتابع قائد الزمالك: "لكننا عدنا الآن واستعدينا جيداً ونأمل في تحقيق هدفنا". 

واختتم: "جمهورنا يحتاج لهذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا. اللعب بدون جمهور يجعل الفرصة متساوية 50-50 سواء على ملعبك أو خارجه".

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