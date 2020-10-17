فوز أسمنت أسيوط والوليدية وملوي والهنداو وبني مزار في القسم الثالث

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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أسفرت مباريات الأسبوع الثاني والعشرون والاخير، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2019\2020 عن فريق بني مزار، علي القوصية بخمسه أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب مطاي.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الوليدية، علي فريق مركز شباب سمالوط، بهدف نظيف، في المباراه التي شهدها ملعب الوليدية.

وفي المباراة الثالثة، فاز نادي الهنداو، علي فريق ابوتيج، بهدف نظيف، في المباراه التي جاءت على ملعب مركز شباب ابوتيج.

وفي المباراة الرابعة، فاز فريق مركز شباب الخارجة ، علي فريق مركز شباب ناصر ملوي، 3-2، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الخارجة.

وفي المباراة الخامسة، فاز فريق نادي ملوي، علي فريق ناصر الفكرية، بثلاثه اهداف لهدفين ، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

وفي المباراه السادسة، فاز فريق أسمنت أسيوط علي فريق مركز شباب القيس، بهدفين نظيفين، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد أسمنت أسيوط. 

تأهل بذلك أسمنت أسيوط للقسم الثاني، وهبط الوليدية والقيس والخارجة وسمالوط للقسم الرابع.

ترتيب المجموعه الثالثة 

1- أسمنت أسيوط 48 نقطة
2- مركز شباب ناصر ملوي 39 نقطة
3- نادي ملوي 37 نقطة
4 - نادي القوصية 36 نقطة
5- ناصر الفكرية 33 نقطة
6- ابوتيج 28 نقطة
7 - بني مزار 26 نقطة
8- الهنداو 26 نقطة
9 - مركز شباب سمالوط 24 نقطة
10 - مركز شباب الخارجة 23 نقطة
11 - مركز شباب القيس 22 نقطة
12- الوليدية 20 نقطة

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