سيرين عبدالنور تروج لحلقتها ببرنامج "قعدة رجالة"

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحل اليوم الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ضيفة برنامج "قعدة رجالة" الساعة التاسعة مساءً.

ونشرت سيرين صورة من كواليس البرنامج برفقة بالفنان خالد سليم ونيكولا معوض وقيس شيخ نجيب .

وعلقت سيرين على الصورة وكتبت : الليلة الساعة 9 رح أكون ضيفة أصدقائي وزملائي يللي جننونى ببرنامج قعدة رجالة.. إن شاء الله تضحكوا وتتسلوا معنا.

يُشار أن سيرين عبد النور انشغلت الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دانتيل"، قبل أن يتوقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

مسلسل "دانتيل" من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

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