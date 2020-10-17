لايبزيج ينتزع صدارة الدوري الألماني مؤقتاً

إنتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج صدارة ترتيب الدوري الألماني بصورة مؤقته بفوزه على فريق نادي أوجسبورج بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.









وشهدت الجولة فوز بوروسيا دورتموند على مضيفه فريق نادي هوفنهايم بهدف مقابل لا شيء وفي مباريات أخرى فاز شتوتجارت على مضيفه هيرتا برلين 2 /صفر وباير ليفركوزن على مضيفه ماينز 1 /صفر وتعادل فرايبورج مع فيردر بريمن 1 /1.













ورفع لايبزج رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند الوصيف وتوقف رصيد اوجسبورج عند سبع نقاط في المركز الخامس.





وتقدم انجيلينو خوسي تاسيندي بهدف للايبزج في الدقيقة 45 ثم أضاف يوسف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 66 ، وعلى ملعب راين نيكار أرينا، سجل القائد ماركو ريوس هدف الفوز لدورتموند في شباك هوفنهايم في الدقيقة 76.



