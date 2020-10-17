إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق قنا نجع حمادي الصحراوي

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أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين قرية بركة، بمركز نجع حمادي، شمالي قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد إخطارًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق إسعاف قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 9 أشخاص.





و الحادث عن إصابة حمدي أحمد محمد، 60 عام، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وطاهر محمد أحمد، 33 عاما، بجروح متفرقة بالجسم، وعاصم محمد أحمد، 30 عام، بجروح بفروة الرأس، وأحمد فرش عاكف، 30 عام، بجروح متفرقة بالجسم، ومحمد حمدي أحمد، 29 عاما، بكدمة بالكتف الأيسر، وعماد حمدي أحمد، 19عاما، بكدمة بالظهر، وعمرو سعد سليم، 34 عاما، بكدمة بالظهر وسحجات وكدمات، دمات ومحمد أحمد محمد، 65 عاما، بكدمة بالظهر، ومحمود عبد الله عبد اللاه، 22 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج.



تم نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة، بنجع حمادي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.