مدرب الرجاء: التفاصيل الصغيرة تقودنا للفوز على الزمالك

أكد جمال سلامى مدرب الرجاء البيضاوي المغربي أن مباراة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية.





وقال جمال سلامي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "هي مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا".





وتابع: "فزنا للتو بالدوري المغربي والآن ننقل أنظارنا نحو المهمة القارية. المباريات بين الفرق المغربية والمصرية دائماً ما تكون قوية وتحددها تفاصيل صغيرة. لدي ثقة في لاعبي فريقي".





واختتم: "نفتقد جمهورنا بسبب محاذير جائحة COVID-19 لكننا سنلعب لتحقيق نتيجة مقنعة قبل التوجه لخوض مباراة الإياب في مصر. هدفنا هو الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة".



