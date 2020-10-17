تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام قادش في الليجا

أعلن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي قادش في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نادي قادش اليوم السبت في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وجاء تشكيل فريق ريال مدريد لمباراة اليوم ضد قادش كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - راموس - فاران - مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - فرانشيسكو ايسكو.

خط الهجوم: ڤينسيوس جونيور - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز.