نابولي يكتسح أتالانتا برباعية في الكالتشيو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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عبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي عقبة أتالانتا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ورفع نابولي رصيده إلى ثماني نقاط بينما تجمد رصيد أتالانتا عند تسع نقاط حيث تلقى اليوم الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وقد تراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ميلان الذي يلتقي اليوم جاره إنتر ميلان.

وجاءت الأهداف الأربعة لنابولي في الشوط الأول وسجلها هيرفينج لوزانو (الهدفان الأول والثاني) وماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمين في الدقائق 23 و27 و30 و43 وفي الشوط الثاني، رد أتالانتا بهدف وحيد سجله سام لامرز في الدقيقة 69 .

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