فوز السكة والبلاستيك وينها وتعادل المرج بختام القسم الثالث





وجاء تشكيل السكة الحديد مكون من :ابراهيم شعللها ، اسامة صبحى، المتولي محمود ، محمود اكمل ، مصطفى عبد ربه ، أحمد ربيع ، محمد عطاي، مصطفى غريب، محمد منتصر، محمود سعيد الصقر،محمد ريعو .



وتواجد في البدلاء محمد السعدني، محمد فارس، أحمد خالد، محمد جمعة، امادور كونى، يوسف عطاى، طه زين،

أحمد أسامة، حسام عطوة.



في حين ضم تشكيل اتحاد الشرطة، كلاً من، أحمد مجدي، أحمد عثمان ، طه جمعه ، اسامه محمد،عمرو حسين ، ابراهيم سعيد، اسلام عادل ،محمود خميس ، محمد احمد ، احمد محمد ، مصطفى عزت.





وتواجد في البدلاء، مهدي خليفه،احمد هشام، يوسف محمد، حسام رشدي، إسلام محمد، إبراهيم محمد، محمد ماهر.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدف محمد عبد الرحيم ريعو من عرضية مصطفى غريب في الدقيقة 5وعزز محمد جمعه الفوز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عرضية ريعو.





وأدار المباراة تحكيميًا من منطقة القاهرة طارق سامي حكم اول واحمد السيد مساعد أول ، عبد الهادي يسرى مساعد ثانى وشريف محمد جمال مراقب مسابقات.





وحضر اللقاء المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر وقام بتهنئة مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين بالتأهل للقسم الثاني.

كما شهدت تلك الجولة، فوز بنها على فريق ألماظة بثلاثية نظيفة سجلها ويليام هدفين وحسين كرم. كما شهدت تلك الجولة، فوز بنها على فريق ألماظة بثلاثية نظيفة سجلها ويليام هدفين وحسين كرم.





وفاز فريق طوخ على فريق سراى القبه بخمسة أهداف نظيفة، ومصر للتأمين على بهتيم برباعية نظيفة، والبلاستيك على الغابة برباعية مقابل هدف.



وتعادل الأميرية مع المرج، والعبور مع الشمس بدون أهداف.





بذلك يهبط طوخ والمرج والأميرية، والغابة وسراي القبة للقسم الرابع.





ترتيب المجموعة السادسة



١ - السكة الحديد 59 نقطة

٢ - البلاستيك 52 نقطة

٣ - مصر للتأمين 50 نقطة

٤ - العبور 46 نقطة

٥ - اتحاد الشرطة 43 نقطة

٦ - الشمس 43 نقطة

٧ - الماظة 40 نقطة

٨ - بطا 38 نقطة

٩ - بهتيم 37 نقطة

١٠ - بنها 35 نقطة

١١ - طوخ 34 نقطة

١٢ - المرج 33 نقطة

١٣ - الاميرية 28 نقطة

١٤ - الغابة 25 نقطة

١٥ - سراي القبة 6 نقاط

