فوز الدخان والصف وتعادل جينيس بالقسم الثالث

الصف على ملعبه بثلاث أهداف مقابل هدفين، على حساب فريق المعادي.

سجل للصف كلا من ماجد أشرف وأحمد سمير ومحمد يحيا "حمو"، بينما سجل للمعادي كلا من محمد عادل وبدر إبراهيم.

وفاز الدخان خارج ملعبه امام أبو النمرس برباعية نظيفة، بينما فاز الاتصالات على جولدي بثلاثية نظيفة، وفاز الصيد على ملعبه امام بشتيل بهدفين مقابل هدف، وتعادل جينيس امام حلوان العام بهدف لكلا الفريقين.





وفاز القومي على البدرشين بهدف نظيف سجله اللاعب عبد الغني عصام في الدقيقة 74 من عمر المباراة.



وتختتم مباريات الأسبوع بلقاء أكتوبر امام العياط، في السابعة مساءا على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 65 نقطة

2- الإتصالات 62 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 44 نقطة

5- القومي 35 نقطة

6- أكتوبر 34 نقطة

7- الصف 34 نقطة

8- المعادي 32 نقطة

9- بشتيل 32 نقطة

10- جينيس 26 نقطة

11- العياط 25 نقطة

12- الصيد 21 نقطة

13- أبو النمرس 20 نقطة

14- البدرشين 18 نقطة

