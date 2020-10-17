الغيابات تحاصر الرجاء قبل موقعة الزمالك

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق نادي الرجاء المغربي لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا غداً الأحد.


ويعاني فريق نادي الرجاء قبل الموقعة المرتقبة من غيابات عديدة على مستوى قلب الدفاع حيث يغيب عن لقاء الزمالك عبدالجليل جبيرة وعمر بوطيب وعبدالرحيم شاكير.


في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة اللاعب سند الورفلي الذي سيتحدد موقفه مساء اليوم السبت الأمر الذي سيستغله المغربي أشرف بن شرقي وخط هجوم القلعة البيضاء.

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