إزالة حالات تعدي على الأرض الزراعية في مهدها بمراكز سنورس وإطسا و الفيوم

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم في إطار تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل



وأشار أن جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والأجهزة التنفيذية والأمنية لتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك من خلال شن الحملات اليومية لإزالة كل أشكال التعديات، مشددًا على رؤساء الحماية ومديري الادارات بتكثيف اللجان الميدانية ليلًا ونهارًا لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية، سواء بالتبوير أو البناء وإزالة جميع التعديات فى المهد على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ حاله ازاله اليوم بناحيه بني عتمان حوض الجبل مساحه واحد قيراط بحضور الأستاذ معمر خيرالله رئيس الوحده ببني عتمان والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز والمهندس احمد رمضان وكيل الحمايه عباره اسوار بلوك ارتفاع ٢م وبها غرفه

وايضا ازاله حاله ثانيه بناحيه بيهموعلي مساحه ١٢سهم بدون وحده محليه بحضور المهندس سيد طه مدير الجمعيه



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينه اطسا بتنفيذ إزالة تعدي على الأرض الزراعية بحوض الأربعين زمام ناحية معجون تابع مركز اطسا بمساحة قيراط وستة أسهم بحضور المهندس علي مشرف رئيس قسم حماية الأراضي والمهندس محمد عبدالحافظ مسؤل حماية الأراضي بالإدارة والاستاذ عبدالعليم المالكي رئيس الوحدة المحليه بناحية شدموه والقسم الفني بالوحده بشدموه



وكذلك ايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله ٧ حالات تعدى على مساحة ٤ قيراط و١٠ اسهم بنواحى مركز الفيوم حالة بناحية دمو وحالة بناحية سنوفر واربع حالات بناحية بشير وحالة بناحية سكران وذلك فى وجود رؤساء الوحدات المحلية بناحية هوارة المقطع ودمو وتلات والمهندس سيد احمد رئيس قسم حماية الاراضى والمهندس جمال عبد الحليم رئيس قسم التعديات بالمركز فى وجود مديرى الجمعيات ومسئولى القسم الهندسى بتلك الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية قبل المتعدين.

