إزالة حالات تعدي على الأرض الزراعية في مهدها بمركزي سنورس وإطسا

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أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل



وأشار أن جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والأجهزة التنفيذية والأمنية لتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك من خلال شن الحملات اليومية لإزالة كل أشكال التعديات، مشددًا على رؤساء الحماية ومديري الادارات بتكثيف اللجان الميدانية ليلًا ونهارًا لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية، سواء بالتبوير أو البناء وإزالة جميع التعديات فى المهد على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ حاله ازاله اليوم بناحيه بني عتمان حوض الجبل مساحه واحد قيراط بحضور الأستاذ معمر خيرالله رئيس الوحده ببني عتمان والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز والمهندس احمد رمضان وكيل الحمايه عباره اسوار بلوك ارتفاع ٢م وبها غرفه

وايضا ازاله حاله ثانيه بناحيه بيهموعلي مساحه ١٢سهم بدون وحده محليه بحضور المهندس سيد طه مدير الجمعيه



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينه اطسا بتنفيذ إزالة تعدي على الأرض الزراعية بحوض الأربعين زمام ناحية معجون تابع مركز اطسا بمساحة قيراط وستة أسهم بحضور المهندس علي مشرف رئيس قسم حماية الأراضي والمهندس محمد عبدالحافظ مسؤل حماية الأراضي بالإدارة والاستاذ عبدالعليم المالكي رئيس الوحدة المحليه بناحية شدموه والقسم الفني بالوحده بشدموه.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

