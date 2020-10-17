نشرة حوادث "الفجر".. ضبط 11 ألف قرص مخدر بالدقى وحريق هائل بـ"سنتر" تجاري في حلوان

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

ضبط 11 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة محظور تداولها بالدقي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى ضبط 11 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية والعصبية محظور تداولها ومهربة جمركيًا بداخل إحدى الصيدليات بالجيزة.


الفتوي والتشريع عن عزل رئيس الزمالك: لايجوز إبداء الرأي في نزاع

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلي عدم ملائمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا علي القضاء.


وقف تأديب ١٣ مسؤول سابق سمحوا بالتعديات على أرض منفعة عامة لحين عقابهم جنائيًا

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ١٣ مسئول سابق بالتخطيط العمرانى ومحافظة القاهرة، سمحوا بالتعديات علي أرض مخصصة كحديقة منفعة عامة، وقاموا بتقدير قيمة الأرض بقيمة تقل كثيرًا عن القيمة السوقية الحقيقية، وقضت المحكمة بوقف الدعوى التأديبية لحين انتهاء محاكمتهم جنائيًا بمحكمة النقض.


عاجل.. قرار مهم من النائب العام بشأن واقعة سحل وقتل فتاة المعادي

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي واستكمالًا للتحقيقات بعرض المتهمين مُرتكبي واقع قتل فتاة بحي المعادي عمدًا المقترنة بجناية سرقتها في الطريق العام، على "قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بوزارة الداخلية؛ لمضاهاة قياساتهما "البيو مترية" مع تلك التي قد تظهر في أي من المقاطع المصورة للواقعة التي أمكن "النيابة العامة" الحصول عليها، وكذا عرضهما على "مصلحة الطب الشرعي" لأخذ عينات منهما؛ بيانًا لمدى تعاطيهما أي من المواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.


اندلاع حريق هائل بـ"سنتر" تجاري في حلوان

نشب حريق هائل داخل مركز تجارى في حلوان، ومازال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليه لإخماده.


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