عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا لوزارة الداخلية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من المسئولين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول استعراض مخطط إعادة تأهيل وتطوير منشئات وزارة الداخلية.

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية.

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