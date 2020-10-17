وكيل مدير "رياضة القاهرة" تدعو للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر

دعت الدكتورة منى عثمان، وكيل مدير الشباب والرياضة بالقاهرة، موظفي مراكز الشباب وأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر.

وكانت عرضت وزارة الدفاع، عبر موقع "يوتيوب"، مجموعة بروموهات بعنوان "بقاء شعب ونماء أمة"، في إطار الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر الـ47.





وعرض فيديو حمل اسم "برومو 7 حرب أكتوبر 2020" مقتطفات من أحاديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما قال: "لقد كان الليل طويلا وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر".



