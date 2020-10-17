وكيل مدير "رياضة القاهرة" تدعو للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
Advertisements
دعت الدكتورة منى عثمان، وكيل مدير الشباب والرياضة بالقاهرة، موظفي مراكز الشباب وأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر.

وكانت عرضت وزارة الدفاع، عبر موقع "يوتيوب"، مجموعة بروموهات بعنوان "بقاء شعب ونماء أمة"، في إطار الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر الـ47.

وعرض فيديو حمل اسم "برومو 7 حرب أكتوبر 2020" مقتطفات من أحاديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما قال: "لقد كان الليل طويلا وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر".

وقال السادات: "وذلك لأن اعتقادى دائمًا كان، ولا يزال، أن التمنّى بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة يرفض حبى وولائى لهذا الوطن أن يقع فى سرابه أو فى ضبابه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة القاهرة بوابة الفجر الفجر الجيش

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

ما هو المرض الغامض الذي تعاني منه بسمة وهبة؟

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 11 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 17 ساعة

رد حاسم من الزمالك على مشاركة أحداد مع الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

القبض على فنانة شهيرة.. حفلات سرية وتعاطي مخدرات

منذ نصف ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

04:26 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي