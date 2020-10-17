نجوى كرم تلقن مروجي الشائعات درسًا قاسيًا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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ردت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم على مروجي شائعات إصابتها بفيروس كورونا، ووجهت لهم رسالة شديدة اللهجة نفت من خلالها ما قيل عنها.

وغردت نجوى قائلة: لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير، وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا، ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا".

على صعيد آخر، تشارك نجوى في لجنة تحكيم برنامج The Voice Senior بموسمه الأوّل وإلى جانبها النجوم – المدرّبين: هاني شاكر، ملحم زين وسميرة سعيد.

وتقدّم النسخة العربية من برنامج The Voice Senior أصواتًا غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج.

الجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “بيروت” من كلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان وسام الأمير وتوزيع داني حلو.

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