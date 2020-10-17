4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل مصنع أقمشة بالبدرشين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا إندلع داخل مصنع أقمشة بقرية أبو صير، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا بنشوب حريق هائل، داخل مصنع أقمشة بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء لإخماد ألسنة اللهب.

وحاصرت القوات النيران في مساحة 200 مترًا، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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