فارقها بشياكة !
السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:14 م
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كيف حال الجميع .. انا عندي ٤٦ سنة خطبت وفسخت يمكن اكتر من ١١ مرة وعارف ان دة كتير قوي لكن الحقيقة انا لاحظت ان البنات اتغيروا كتير عن زمان .. لا اخلاق ولا سلوكيات ولا مباديء ولا اي حاجة ومع كل سلوك سيء في كل تجربة بقيت انا كمان رد فعلي مش زي الاول .. بدات خطة بيني وبين نفسي ضد الخطيبة المخلوعة عشان اعلم عليها هية واهلها .. عشان ما يعملوش كدة مع حد تاني وفعلا الخطة نجحت وبقوا همة اللي يتصلوا بيه بعد فسخ الخطبة ويترجوني اسيب البنت في حالها خصوصا ان كل تفاصيلها معايا .. قمت بنشر معلومات تخص كل بنت منهم على السوشيال ميديا وشرحت قد ايه ان البنات بيتلاعبوا بالرجالة اثناء الخطبة عشان تستغلوا ماديا او تجيب اخره في الحتة دي وقدمت زي حلقات منفصلة لشخصية كل واحدة وقلت عشان اكون دقيق بدات في حملة للتوعية وفيها كتير عن كل بنت بالخصوص على الاقل تنفضح بين اهلها اللي فاكرينها ملاك .. ولسة هكمل وهكمل لغاية ما يتعدلوا او يختفوا من العيشة .. انا دلوقتي مشكلتي الوحيدة اني عايز ارتبط ومش لاقي بنت الحلال كلهم وبش وزبالة مش عارف ليه .. وانا نفسي اتجوز عشان اجيب اولاد وابدا حياتي اللي عطلانه بقالها كل العمر دة ومش عارف اعمل ايه ؟
عمرو السيد
فضفضة
محررة الصفحة .. نيفين حجازي
استاذ عمرو .. سيادتك مش ملاحظ ان اخلاقك وسلوكياتك هي اصل المشكلة ؟.. اعتقد ان ردود افعال البنات اللي خطبتهم مش سوء خلق منهم بقدر ما هو رد فعل اسلوكياتك انت .. انسان بيفكر بالشكل دة .. اكيد وهو جوة علاقة تصرفاته برة العقل والمنطق والاصول لسبب بسيط .. انت ليك ايه في انك تعلم الناس الادب خاصة بعد فسخ خطبه وتعمل حملة مخصوص للتشهير بالناس انا او منهم والله ارفع عليك قضية وابلغ بلاغ رسمي .. انت بتفكر ازاي ؟! تعلم عليهم ايه ؟ واحدة وخطبتها ومحصلش نصيب ما خربتش الدنيا .. بعدين عدد الخطبات اللي دخلت فيها وفشلت .. دة مش بينبهك لحاجة ؟؟ يا ترى هو العيب في مين ؟ اي حد هيقرا رسالتك دي هيفهم فورا ان عندك مشكلة في شخصيتك وهي نفسها اللي خلتك ما تحسش باي توافق او انسجام مع اي واحدة .. استاذ عمرو عفوا ليك انت محتاج تتعالج نفسيا ودي مش شتيمة دي مساعدة .. ياريت تتوقف عن تصرفاتك دي لانها في مرة هتوقعك في ايد حد معندوش رحمة زيك كدة .. ارجع ضميرك يمكن يبلغك بحاجة .. فكر قبل فوات الاوان ارجوك .. انت حاطط نفسك في منطقة خطيرة جدا .. دة غير انك فعلا محتاج مساعدة طبيب ايه المشكلة ؟! عايز تفهمني ان ال ١١ خطبة كلهم اشرار وفشلة وغاويين مشاكل ؟ اكيد في حاجة غلط .. اسفة لهجتي معاك عنيفة شوية لكن انت محتاج تفوق من وهم انك مثالي وكلهم وبش على حد تعبيرك .. ياسيدي الدنيا مش كدة .. بعدين خطبت فسخت محصلش نصيب .. خلاص ربنا يسهل للكل وسيب البنت بشياكة تترجم اخلاقك انما بالمنظر دة انت بتاكد لاهل البنت والبنت نفسها انهم كانوا في ورطة معاك واخيرا نفدوا .. رد فعلك بتعكس تركيبتك وضميرك واخلاقك .. في ايه ياسيدي !! وماتنساش ان الدنيا سلف ودين اياك تنسى الجملة دي وراعي لو سمحت في كلامك اعراض الناس وسمعتهم انت مش قد رد ربنا عليك من نفس جنس عملك صدقني .. اتمنى ان ردي يكون شوية حسسك بحجم غلطك وقدر المصيبة اللي انت فيها وبسبب نفسك مش الاخرين .. راجع نفسك وعيش حياتك قبل ما هي اللي تعيشك