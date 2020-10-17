فارقها بشياكة !









كيف حال الجميع .. انا عندي ٤٦ سنة خطبت وفسخت يمكن اكتر من ١١ مرة وعارف ان دة كتير قوي لكن الحقيقة انا لاحظت ان البنات اتغيروا كتير عن زمان .. لا اخلاق ولا سلوكيات ولا مباديء ولا اي حاجة ومع كل سلوك سيء في كل تجربة بقيت انا كمان رد فعلي مش زي الاول .. بدات خطة بيني وبين نفسي ضد الخطيبة المخلوعة عشان اعلم عليها هية واهلها .. عشان ما يعملوش كدة مع حد تاني وفعلا الخطة نجحت وبقوا همة اللي يتصلوا بيه بعد فسخ الخطبة ويترجوني اسيب البنت في حالها خصوصا ان كل تفاصيلها معايا .. قمت بنشر معلومات تخص كل بنت منهم على السوشيال ميديا وشرحت قد ايه ان البنات بيتلاعبوا بالرجالة اثناء الخطبة عشان تستغلوا ماديا او تجيب اخره في الحتة دي وقدمت زي حلقات منفصلة لشخصية كل واحدة وقلت عشان اكون دقيق بدات في حملة للتوعية وفيها كتير عن كل بنت بالخصوص على الاقل تنفضح بين اهلها اللي فاكرينها ملاك .. ولسة هكمل وهكمل لغاية ما يتعدلوا او يختفوا من العيشة .. انا دلوقتي مشكلتي الوحيدة اني عايز ارتبط ومش لاقي بنت الحلال كلهم وبش وزبالة مش عارف ليه .. وانا نفسي اتجوز عشان اجيب اولاد وابدا حياتي اللي عطلانه بقالها كل العمر دة ومش عارف اعمل ايه ؟

عمرو السيد





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي