التشكيل الرسمي لديربي ميلانو في الدوري الإيطالي

يستعد عشاق الكرة الإيطالية لمشاهده ديربي ميلانو في المباراة التي تجمع بين العملاقين إنتر ميلان وميلان على ملعب إستاد جوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.









وجاءت تشكيلة نادي إنتر ميلان على النحو التالي :-









"هاندانوفيتش، دي أمبروزيو، دي فري، كولاروف، حكيمي، فيدال، بروزوفيتش، بيريسيتش، باريلا، لوكاكو ولاوتارو مارتينيز".









فيما سيلعب فريق نادي ميلان اللقاء بالأسماء التالية :-









"جيجي دوناروما، كالابريا، كايير، رومانيولي، ثيو هيرنانديز، كيسي، بن ناصر، ساليمايكيرس، كالهانجولو، لياو، إبراهيموفيتش".









وقبل اللقاء يحتل الميلان المركز الثاني على لائحه ترتيب الكالتشيو برصيد 9 نقاط فيما يحتل فريق نادي إنتر ميلان المركز الخامس برصيد 7 نقاط.



