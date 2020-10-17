فارسكور يفوز على القنطرة غرب في اول لقاءات الترقي



نجح فارسكور ممثل دمياط في خطف نقاط الفوز ، فيما فشل فريق القنطرة ممثل الاسماعيلية في اللحاق به ، لتنتهي المباراة بحصد الفريق الدمياطي اول ٣ نقاط ، فيما يحل فريق الرباط و الأنوار ممثل بورسعيد ضيفا على لقاءات هذه الجولة .



هذا ومن المنتظر أن تقام الجولة الثانية يوم الخميس القادم ، حيث يلاقي الرباط و الانوار نظيره القنطرة ببورسعيد ، ويحل فريق فارسكور ضيفا على هذه الجولة .



يذكر أن الطرف الرابع من تلك الدورة فريق شباب أقطية ممثل محافظة شمال سيناء ، لكنه اعتذر قبل انطلاق الدورة ليكون الترقي ثلاثي بدلا من رباعي .

فاز الفريق الأول للكرة بنادي فارسكور على نظيره فريق القنطرة غرب بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الرياح ضمن لقاءات الجولة الأولى لدورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثالث .