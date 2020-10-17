تعليق مثير من باتشيكو قبل مواجهة الرجاء في دوري الأبطال

علق جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على مواجهة فريقه الصعبة أمام الرجاء المغربي غدا الأحد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال جايمي باتشيكو مدرب الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الرجاء: "لعبنا خمس مباريات في 15 يوماً ولاعبو فريقي يشعرون بالإجهاد، وآمل ألا ينعكس ذلك على هذه المباراة الهامة".





وتابع: "نواجه بطل المغرب الذي أهنئه على الفوز بلقب الدوري، سنظهر شخصيتنا وطموحنا لأن هدفنا هو الوصول للنهائي".





واختتم: "هي مباراة من شوطين وستحسم في الجزء الثاني وهو مباراة الإياب بالقاهرة، خوض لقاء الإياب بملعبنا يمنحنا أفضلية نظرية فقط. كل الفرق التي بلغت نصف النهائي قوية وفرصها متساوية".



