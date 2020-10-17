بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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طلب أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسم مصيرة مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

 

ويعاني الشيخ من قلة المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية، أحدهما يرجع لأسباب فنية وأخر برجع للإصابة التي كان قد تعرض لها اللاعب.

 

وكشفت تقارير صحفية، أن أحمد الشيخ أبلغ مسؤولي القلعة الحمراء أنه يريد حسم مصيرة سواء بالمشاركة أو الرحيل.

 

وأكدت التقارير، أن الشيخ أبلغ مسؤولي الأهلي أنه يمتلك ثلاث عروض محلية أحدهم من نادي بيراميدز.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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