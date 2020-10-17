بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء
السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:01 م
محمد الدمتناوي
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طلب أحمد الشيخ
لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسم مصيرة مع القلعة الحمراء خلال
الفترة المقبلة.
ويعاني الشيخ من
قلة المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية، أحدهما يرجع لأسباب فنية وأخر برجع
للإصابة التي كان قد تعرض لها اللاعب.
وكشفت تقارير صحفية،
أن أحمد الشيخ أبلغ مسؤولي القلعة الحمراء أنه يريد حسم مصيرة سواء بالمشاركة
أو الرحيل.
وأكدت التقارير، أن الشيخ أبلغ مسؤولي الأهلي أنه يمتلك ثلاث عروض محلية أحدهم من نادي بيراميدز.
ويستعد الأهلي
لمواجهة الوداد المغربي، مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة
دوري أبطال إفريقيا.