مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين في حادثي طرق بالمنيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 أشخاص آخرين في حادثي طرق بالمنيا، تم نقل جثة المتوفي، والمصابين إلى المستشفيات العامة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شخص، وإصابة 6 آخرين في حوادث طرق، حيث لقي شخص مصرعه وإصيب 2 آخرين في حادث تصادم بطريق المحيط بقرية المحرص بملوي، وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الشرقي أمام مركز بني مزار.

تم نقل جثة المتوفي، والمصابين إلى المستشفيات العامة. وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعلى جانب اخر عثر الأهالى علي جثة لسيدة مجهولة الهوية تطفو بترعة الإبراهيمية أسفل الكوبرى الجديد بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية.


تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ الي مركز شرطة أبوقرقاص بالعثور علي جثة لسيدة.

وعقب انتقال قوات الأمن تبين ان الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ترتدي جميع ملابسها، وكشف تقرير مفتش الصحة بعدم وجود اي إصابات ظاهرية.
ولم يتم التعرف عليها حتي الآن، تم نقل الجثة الي مشرحة المنيا العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

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